Глави 5 держав домовилися про тісну співпрацю у військовій підтримці України
Лідери США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії сьогодні, 25 січня, домовилися продовжувати військову підтримку України "в тісній євроатлантичній координації"
Про це повідомила пресслужба федерального уряду Німеччини.
"Канцлер Олаф Шольц у середу вдень поговорив телефоном з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Розмова була зосереджений на безпековій ситуації в Україні та подальшій підтримці української боротьби проти нападу Росії", – йдеться і повідомленні.
В уряді Німеччини додали, що лідери п’яти держав і урядів погодилися продовжувати військову підтримку України в тісній євроатлантичній координації.
Про розмову між очільниками п'яти країн та урядів розповів у твіттері і прем'єр-міністр Великої Британії.
"У нас є вікно для прискорення зусиль із забезпечення тривалого миру для українців. Так тримаймо", - прокоментував він розмову.
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