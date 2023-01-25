Глави 5 держав домовилися про тісну співпрацю у військовій підтримці України

Про це повідомила пресслужба федерального уряду Німеччини.

"Канцлер Олаф Шольц у середу вдень поговорив телефоном з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Розмова була зосереджений на безпековій ситуації в Україні та подальшій підтримці української боротьби проти нападу Росії", – йдеться і повідомленні.

В уряді Німеччини додали, що лідери п’яти держав і урядів погодилися продовжувати військову підтримку України в тісній євроатлантичній координації.

Про розмову між очільниками п'яти країн та урядів розповів у твіттері і прем'єр-міністр Великої Британії.

"У нас є вікно для прискорення зусиль із забезпечення тривалого миру для українців. Так тримаймо", - прокоментував він розмову.





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