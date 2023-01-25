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Союзники планують відправити 80 танків для ЗСУ, створивши два батальйони з Leopard

25 січня, 2023 середа
14:13
війна з Росією танк Leopard

За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня

Про це поінформували в Spiegel.

Журналісти видання пишуть про великий пакет європейської військової допомоги для України: країни-партнери прагнуть створити два батальйони танків Leopard для ЗСУ, кожен із яких міститиме 40 одиниць техніки.  Німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня.

"Відповідно, німці беруть участь із ротою танків Leopard 2A6 в батальйоні, до якого фіни, іспанці та голландці, як стверджується, також надають танки цієї моделі. Другий батальйон типу 2A4 Leopards збирають поляки та норвежці. Зазначається, що третій батальйон прибуде зі США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams ", - мовиться в тексті Spiegel.

Зокрема є дані, що президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак хочуть провести телефонну розмову вдень 25 січня, щоб обговорити подальші кроки.

  • Нагадаємо,Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
  • 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2
  • Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.
  • Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.
  • Французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2.
  • 24 січня у виданні The Wall Street Journal оприлюднили новину про те, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.
  • 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
  • Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

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Світ
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Військові новини
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