У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України
Нідерланди можуть викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції
Про це оголосив нідерландський прем’єр Марк Рютте в інтерв’ю Frankfurte Allgemeine Zeitung.
"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх безкоштовно віддати", – сказав він.
Окрім цього, Рютте підкреслив розуміння потреби України в західних танках, проте водночас додав, що такий крок має сенс лише в координації з іншими країнами, наприклад Фінляндією та Португалією, але рішення поки немає.
За словами очільника уряду Нідерландів, тепер рішення про постачання Leopard має ухвалити німецький уряд. Якщо Німеччина відмовить, то Нідерланди з іншими країнами повинні будуть самі ухвалити рішення про постачання танків на двосторонній основі.
"Але ми ще не на тому етапі, і я не хочу чинити тиск на Німеччину", – додав Рютте.
- Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- 22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.
- Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
- 23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.
- Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.
- Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".
- За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
- 24 січня після кількох місяців дебатів канцлер Шольц вирішив погодити постачання бойових танків в Україну та дозволити це зробити союзникам.
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