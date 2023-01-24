У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України

Про це оголосив нідерландський прем’єр Марк Рютте в інтерв’ю Frankfurte Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх безкоштовно віддати", – сказав він.

Окрім цього, Рютте підкреслив розуміння потреби України в західних танках, проте водночас додав, що такий крок має сенс лише в координації з іншими країнами, наприклад Фінляндією та Португалією, але рішення поки немає.

За словами очільника уряду Нідерландів, тепер рішення про постачання Leopard має ухвалити німецький уряд. Якщо Німеччина відмовить, то Нідерланди з іншими країнами повинні будуть самі ухвалити рішення про постачання танків на двосторонній основі.

"Але ми ще не на тому етапі, і я не хочу чинити тиск на Німеччину", – додав Рютте.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".

За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

24 січня після кількох місяців дебатів канцлер Шольц вирішив погодити постачання бойових танків в Україну та дозволити це зробити союзникам.

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