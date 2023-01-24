Про це і не тільки світові ЗМІ писали 24 січня:

Spiegel:

Німецьке видання Spiegel опублікувало зранку заяву представника уряду Німеччини про те, що вони отримали запит Варшави щодо "Леопардів" для України. Він запевнив, що уряд розгляне заяву "у терміновому порядку відповідно до встановлених процедур і правил експорту зброї". Оскільки Німеччина володіє експортною ліцензією на Leopard 2, для передавання танків іншими європейськими країнами, які володіють цією технікою, потрібна згода ФРН.

Згодом ввечері німецькі журналісти написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц таки ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard 2. Ідеться щонайменше про танкову роту — це від 10 до 14 машин. ЗСУ отримають версію Leopard 2А6. Також федеральний уряд погодився надати дозвіл на експорт таких танків іншим країнам, які збираються допомогти Україні. Рішенню Німеччин передували інтенсивні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні". Раніше канцлер Шольц завжди підкреслював, що готовий постачати бойові танки лише у співпраці з іншими країнами, зокрема США.

Зазначається, що завтра, 25 січня, Бундестаг ще раз розгляне питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини в Україну. На сайті парламенту вказано, що це питання будуть розглядати на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду федерального уряду" та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.

The Wall Street Journal:

У виданні The Wall Street Journal оприлюднили важливу новину про те, що адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну, і оголошення про поставки може бути повідомлено вже цього тижня, заявили представники США. Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами. Це дозволило б вирішити трансатлантичну суперечку щодо танків. Наразі, Білий дім відмовився від коментарів. Ця угода мала б вирішити розбіжності між США, Німеччиною та іншими європейцями щодо надання Україні танків під час ключового етапу війни. Адже Київ готує контрнаступ, щоб спробувати повернути українську територію, а Росія мобілізує війська для власних операцій.

Politico:

За словами поінформованого співрозмовника видання Politico, американські танки, найімовірніше, надійдуть в межах Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative). Ця програма дозволяє США фінансувати закупівлю зброї та обладнання для України, а не вилучати їх із наявних американських запасів. Раніше американські посадовці не раз підкреслювали, що поставки Україні Abrams наразі не мають сенсу, бо ті споживають реактивне паливо і потребують ретельного обслуговування й тривалої підготовки.Це рішення, як очікується, стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною. Оголошення про передачу американських M1 Abrams очікується вже цього тижня, і мова може йти про близько 30 одиниць техніки.

The New York Times:

Журналісти американського видання The New York Times відзначають, що офіційне рішення про відправку танків в Україну буде прийнято найближчим часом. Адже таку заяву зробив міністр оборони Німеччини. Київ місяцями благає сотні сучасних бойових танків, щоб підсилити свою наступальні можливості. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що уряд канцлера Олафа Шольца не буде перешкоджати іншим державам навчати українських військових, як користуватися німецькими танками, що є на озброєнні багатьох європейських країн.

Також у The New York Times написали статтю про те, як російська війна вдихає нове життя в колишні символи холодної війни. Мова йде про Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це мережа новин, спочатку створена ЦРУ, як інформаційна операції на початку холодної війни, зараз вона переживає ренесанс. Ще у 1950-х роках у португальській глибинці виникла радіостанція, керована португальськими та американськими інженерами, філія мюнхенської інформаційної організації під назвою "Радіо Вільна Європа". Вона транслювала новини та антикомуністичні повідомлення мовами різних радянських республік. До 1971 року "Радіо Вільна Європа" було таємною розвідувальною операцією США, яка намагалася проникнути через "залізну завісу" та розпалювати антикомуністичне інакомислення в тодішній Чехословаччині, Польщі та інших країнах. Згодом ЦРУ припинив фінансування цієї мережі новин і відтоді новинна організація фінансується Конгресом Сполучених Штатів і має редакційну незалежність. Вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року сколихнуло діяльність "Радіо Вільна Європа" та підкреслило важливість його місії. За кілька днів після вторгнення організація призупинила свою діяльність у Росії. Вона вже стикалася з роками зростаючого тиску з боку Москви та евакуювала більшість співробітників до Праги та інших офісів ще до початку війни.

Крім цього американські журналісти не оминули увагою звільнень топчиновників в Україні, через придушення корупції в Україні. Кілька високопосадовців України були звільнені у вівторок, у тому числі губернатори кількох українських регіонів, на тлі розгортання корупційного скандалу. Цей крок став найбільшим потрясінням в уряді президента Володимира Зеленського з початку російського вторгнення 11 місяців тому. Кабінет міністрів України, який оголосив про звільнення, не надав подробиць про причину, але недавно у ЗМІ розгорівся скандал про те, що українські військові погодилися платити завищені ціни за продукти, призначені для українських військ.

"Хоча не було жодних ознак того, що скандал із закупівлями пов’язаний з незаконним привласненням західної військової допомоги, звільнення, схоже, відображають мету пана Зеленського запевнити союзників України, які надсилають мільярди доларів військової допомоги, у тому, що його уряд не терпить хабарництва. оскільки готується до можливого нового наступу Москви", - пишуть у The New York Times.

The Washington Post:

Американські журналісти написали аналітичну статтю про те, що не так з Німеччиною і чому вони так довго відмовляються передавати танки Україні? У час значної єдності Заході є "зморшка" в серці Європи. Протягом останніх кількох днів напруженість і занепокоєння зросли через очевидне небажання Німеччини відправити свої танки Leopard 2 в Україну або навіть дозволити іншим європейським країнам, які володіють німецькою військовою технікою, зробити це. Суперечка щодо поставки цих машин ускладнила зустріч міністрів оборони Заходу на американській базі в Німеччині в п'ятницю, спрямовану на координацію подальшої допомоги Києву. І це викликало гнів у Німеччині та серед її європейських партнерів щодо уряду канцлера Олафа Шольца.

Крім цього, в окремій статті у The Washington Post пояснили, що особливого в німецьких танках Leopard 2 для України? Оскільки війна в Україні наближається до річниці, Київ змушує західних союзників надати йому сучасні бойові танки для боротьби з російськими військами. І є одна конкретна модель, яку хочуть українці, — німецький "Леопард-2". Інші країни пропонували різні танки, наприклад Великобританія пообіцяла 14 моделей Challenger 2 ще на початку цього місяця. Але швидкість і простота використання Leopard 2, а також той факт, що їх уже велика кількість у Європі, зробили їх більш привабливими для Києва. Для Берліна зосередження уваги на танках стало геополітичним головним болем. У статті наводяться порівняльні характеристики, які пояснюють особливості цих танків в українських реаліях війни.

У The Washington Post також акцентували на звільненню кількох високопоставлених українських посадовців, частково через звинувачення в корупції. "Київ швидко почав демонструвати нульову толерантність до хабарництва, яке могло б підірвати довіру західних країн, адже країна живе завдяки величезним поставкам зброї та мільярдами економічної допомоги", - відзначають журналісти. Республіканці Конгресу, особливо в Палаті представників, де вони зараз мають незначну більшість, висловили занепокоєння з приводу обліку мільярдів допомоги, яку адміністрація Байдена надсилає Києву. Новий спікер Палати представників Кевін Маккарті (республіканець Каліфорнії), підштовхуваний своїм правим флангом, заявив, що для України не повинно бути "бланкових чеків", і він пообіцяв посилити нагляд.

The Guardian:

У The Guardian писали сьогодні, що так званий "годинник Судного дня" зупинився на рекордних 90 секундах до півночі через війну в Україні. Вчені, які займаються вираховуванняи цього годинника, попереджають про "безпрецедентну небезпеку" і кажуть, що "війна Росії... поставила глибокі питання". Група міжнародних вчених попередила, що подальше існування людства знаходиться під більшим ризиком, ніж будь-коли раніше, переважно через вторгнення Росії в Україну. Стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд ближче півночі, це рекодрний показник відколи годинник був встановлений у 1947 році, щоб проілюструвати глобальні загрози існування на зорі епохи ядерної зброї.

Також британські журналісти звернули увагу на перший випадок, коли російські офіційні особи оголосили офіційну кількість загиблих у російському прикордонному регіоні Бєлгород з 24 лютого. Губернатор В’ячеслав Гладков сказав у телевізійному виступі, що у прикордонних з Україною районах Бєлгорода з початку наступу Москви на Україну нібито загинуло 25 місцевих людей і понад 90 отримали поранення.

BBC:

У BBC також підтвердили інформацію німецьких ЗМІ, що Німеччина надішле Україні Leopard 2, а іншим дозволить експорт. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити в Україну танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам зробити те ж саме, повідомляють у Німеччині. Німеччина не наважувалася надсилати своїх – або дозволяти іншим країнам надсилати свої – через побоювання, що це може спричинити ескалацію конфлікту з Росією.

CNN:

Бійці групи Вагнера стали "одноразовою" піхотою російського наступу на сході України, але документ української військової розвідки, отриманий CNN, показує, наскільки вони ефективні в районі міста Бахмут і наскільки важко з ними боротися. Бійці "Вагнера" брали активну участь у взятті Соледару, за кілька миль на північний схід від Бахмута, та районів навколо міста. В українському звіті, датованому груднем 2022 року, робиться висновок, що "Вагнер" представляє унікальну загрозу зблизька, навіть зазнаючи надзвичайних втрат. "Загибель тисяч солдатів ПВК "Вагнера" не має значення для російського суспільства", – йдеться у звіті.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали статтю про український наступ на TikTok. З початку повномасштабної війни українські військові масово використовують TikTok, щоб поділитися з великої кількістю підписників про досвід на фронті. Ці відео набирають мільйони переглядів, війну в Україні транслюють щодня з мобільних телефонів бійців на передовій. Тисячі з них публікують відео боїв на фронті.

Також у Gazeta Wyborcza акцентували, що угорсько-російський флірт стає дедалі гарячішим і створює серйозну проблему для інших держав-членів НАТО Про це сказав проф. Крістофер Куб'як – відомий військовий історик і політолог, який викладає в Університеті Яна Кохановського в Кельце.

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