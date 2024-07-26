Леді Гага виступила на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі та виконала пісню французькою мовою

Про це повідомляє Associated Press.

Лауреатка премій "Греммі" та "Оскар" розпочала свій виступ на сходах вздовж Сени, виконавши пісню Зізі Жанмера "Mon Truc en Plumes".

Її супроводжувала група з восьми танцюристів з віялами з рожевого пір'я, перш ніж вона перейшла до фортепіано.

Вона виступала близько години, а потім помахала шанувальникам, йдучи зі сцени.

Поява Гаги стала несподіванкою, оскільки її ім'я не було вказане в програмі, наданій ЗМІ заздалегідь. Проте чутки про її виступ почали ширитися після того, як співачку та актора помітили в Парижі.