Хвора Селін Діон відкриватиме Олімпіаду-2024, Снуп Догг нестиме Олімпійський вогонь
Невиліковно хвора канадська співачка Селін Діон прибула до Франції за кілька днів до відкриття Олімпійських ігор, підтвердивши у такий спосіб інформацію про свій виступ на церемонії
Про це пише Le Parisien.
56-річна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром ригідної людини, що викликає скутість м'язів, доки хворий не втрачає здатності рухатися та розмовляти, приземлилася у вівторок в Ле Бурже. Звідти вона дісталася Парижа.
Ім’я Селін Діон регулярно згадувалося протягом кількох тижнів серед артистів, які імовірно візьмуть участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, що відбудеться 26 липня. Видання Le Parisien повідомляло раніше, що саме Діон може стати зіркою шоу, постановником якого став Томас Джоллі.
Приватний літак Селін Діон вилетів у понеділок, 22 липня, із Лас-Вегаса, де вона живе, і приземлився вранці 23 липня в Ле-Бурже, згідно з інформацією RTL.
Це буде перший живий виступ за понад чотири роки. Селін Діон має виконати L’Hymne à l’amour Едіт Піаф.
Ще одна зірка, яка прибула до Парижа в понеділок, - Леді Гага. Фото американської співачки перед її готелем вже кілька годин ширяться соцмережами. Церемонія відкриття може стати можливістю почути її спів французькою, як вона робила у фільмі "Народження зірки".
Як повідомляє видання Le Monde, американський репер Снуп Догг буде нести олімпійський вогонь у п'ятницю вулицями Сен-Дені - етнічно різноманітного північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон і Центр водних видів спорту. Він також буде спеціальним кореспондентом NBC під час Олімпійських ігор.
Серед інших учасників - французька акторка Летиція Каста, французький репер MC Solaar і український спортсмен Сергій Бубка.
Володарка "Греммі" майже зникла з публічного поля, відколи оголосила, що у неї діагностували синдром Мерша - Вольтмана у 2022 році. Хвороба, яку також називають синдромом ригідної людини, є рідкісним неврологічним захворюванням, яке викликає у людей болісні м’язові спазми. Через це вона скасувала свої концерти.
У серпні сестра Селін Діон Клодетт розповіла, що родина не може знайти жодних ефективних ліків, але мати надію важливо.
У листопаді 2023-го її вперше за 3 роки побачили на публіці, Діон відвідала хокейний матч у Лас-Вегасі та зустрілась із гравцями "Монреаль Канадієнс".
У квітні 2024 року вона детальніше розповідала про своє життя з хворобою та як займається 5 днів на тиждень з різними спеціалістами.
- Літні Олімпійські Ігри відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року в столиці Франції Парижі. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.
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