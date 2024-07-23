Хвора Селін Діон відкриватиме Олімпіаду-2024, Снуп Догг нестиме Олімпійський вогонь

Про це пише Le Parisien.

56-річна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром ригідної людини, що викликає скутість м'язів, доки хворий не втрачає здатності рухатися та розмовляти, приземлилася у вівторок в Ле Бурже. Звідти вона дісталася Парижа.

Ім’я Селін Діон регулярно згадувалося протягом кількох тижнів серед артистів, які імовірно візьмуть участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, що відбудеться 26 липня. Видання Le Parisien повідомляло раніше, що саме Діон може стати зіркою шоу, постановником якого став Томас Джоллі.

Приватний літак Селін Діон вилетів у понеділок, 22 липня, із Лас-Вегаса, де вона живе, і приземлився вранці 23 липня в Ле-Бурже, згідно з інформацією RTL.

Це буде перший живий виступ за понад чотири роки. Селін Діон має виконати L’Hymne à l’amour Едіт Піаф.

Ще одна зірка, яка прибула до Парижа в понеділок, - Леді Гага. Фото американської співачки перед її готелем вже кілька годин ширяться соцмережами. Церемонія відкриття може стати можливістю почути її спів французькою, як вона робила у фільмі "Народження зірки".

Як повідомляє видання Le Monde, американський репер Снуп Догг буде нести олімпійський вогонь у п'ятницю вулицями Сен-Дені - етнічно різноманітного північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон і Центр водних видів спорту. Він також буде спеціальним кореспондентом NBC під час Олімпійських ігор.

Серед інших учасників - французька акторка Летиція Каста, французький репер MC Solaar і український спортсмен Сергій Бубка.

Володарка "Греммі" майже зникла з публічного поля, відколи оголосила, що у неї діагностували синдром Мерша - Вольтмана у 2022 році. Хвороба, яку також називають синдромом ригідної людини, є рідкісним неврологічним захворюванням, яке викликає у людей болісні м’язові спазми. Через це вона скасувала свої концерти.

У серпні сестра Селін Діон Клодетт розповіла, що родина не може знайти жодних ефективних ліків, але мати надію важливо.

У листопаді 2023-го її вперше за 3 роки побачили на публіці, Діон відвідала хокейний матч у Лас-Вегасі та зустрілась із гравцями "Монреаль Канадієнс".

У квітні 2024 року вона детальніше розповідала про своє життя з хворобою та як займається 5 днів на тиждень з різними спеціалістами.