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"Морально важко жити": Селін Діон розповіла, як бореться з невиліковною хворобою

23 квітня, 2024 вiвторок
15:30
Культура На фото: Селін Діон

Канадська співачка Селін Діон заявила, що намагається навчитися жити зі своїм рідкісним неврологічним захворюванням та працює над собою п’ять днів на тиждень

Про це пише Vogue France.

56-річна популярна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на синдром ригідної людини, який викликає скутість м'язів, доки хворий не втрачає здатності рухатися та розмовляти, поділилася, як бореться з невиліковною хворобою.

Зірка заявила, що сподівається "знайти диво", щоб побороти хворобу, про яку вона вперше оголосила у 2022 році.

"Я не подолала хворобу, оскільки вона все ще в мене є і завжди буде. Я сподіваюся, що ми знайдемо диво, спосіб вилікувати це за допомогою наукових досліджень, але поки що я маю навчитися з цим жити", - розповіла Діон.

Синдром ригідної людини - це аутоімунне захворювання нервової системи, яке часто призводить до сильних спазмів нижніх кінцівок і спини. Наразі не існує ліків проти цього стану. Діон поділилась, що п’ять днів на тиждень проходить спортивну, фізичну та вокальну терапію, яка допомагає їй протидіяти наслідкам хвороби. 

"Я працюю над пальцями ніг, колінами, литками, пальцями рук, співом, голосом. Мені потрібно навчитися жити з цим зараз і перестати сумніватися в собі. На початку я запитувала себе: чому я? Як це сталося? Що я зробила? Це моя вина?", - зізналася співачка.

Зараз, за словами зірки, її світогляд більш позитивний. 

"Життя не дає відповідей. Це просто треба прожити! У мене з невідомої причини ця хвороба. Як я бачу, у мене є два варіанти. Або я тренуюся, як спортсменка і працюю надзвичайно важко, або я зупиняюся і все закінчується, я залишаюся вдома, слухаю свої пісні, стою перед дзеркалом і співаю собі під ніс. Я вирішила працювати всім своїм тілом і душею, від голови до п’ят, з медичною командою. Я хочу бути якомога кращою. Моя мета — знову побачити Ейфелеву вежу!", - заявила Діон.

Проте, терапія не означає, що співачка має якісь гарантії. Також Селін Діон не знає, чи зможе коли-небудь знову гастролювати.

"Я не знаю. Моє тіло мені підкаже. З іншого боку, я не хочу просто чекати. Морально важко жити день за днем. Це важко, я дуже багато працюю, і завтра буде ще важче. Завтра буде інший день. Але є одна річ, яка ніколи не зупиниться, і це воля. Це пристрасть. Це мрія. Це рішучість", - підсумувала вона.

Діон додала, що найбільше їй допомагає любов родини і дітей, любов шанувальників та команди.

"Людям, які страждають на СРЛ, може не пощастити або вони можуть не мати коштів, щоб отримати хороших лікарів і хороше лікування. Я маю ці кошти, а це подарунок. Ба більше, у мене є ця сила. Я знаю, що ніщо мене не зупинить", - наголосила Селін Діон.

Володарка "Греммі" майже зникла з публічного поля, відколи оголосила, що у неї діагностували синдром Мерша-Вольтмана у 2022 році. Хвороба, яку також називають синдромом ригідної людини, є рідкісним неврологічним захворюванням, яке викликає у людей болісні м’язові спазми. Через це вона скасувала свої концерти.

У серпні сестра Селін Діон Клодетт розповіла, що родина не може знайти жодних ефективних ліків, але мати надію важливо.

У листопаді 2023-го її вперше за 3 роки побачили на публіці, Діон відвідала хокейний матч у Лас-Вегасі та зустрілась із гравцями  "Монреаль Канадієнс".

Теги:
Здоров'я
музика
Шоу-бізнес
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