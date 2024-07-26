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Деякі республіканці незадоволені вибором Венса кандидатом у віцепрезиденти від Трампа, - The Hill

Дар'я Куркіна
26 липня, 2024 п'ятниця
21:58
Світ Дональд Трамп

Деякі республіканці у палаті представників США непублічно критикують вибір Дональда Трампа в кандидати віцепрезидента - сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Вони вважають, що це може зашкодити шансам на перемогу партії на виборах у листопаді

Зміст

Про це пише The Hill.

Республіканці на умовах анонімності розповіли виданню про занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, браку досвіду, а також його нездатності розширити коаліцію республіканців за межі бази Трампа.

"Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - висловився співрозмовник.

Водночас інший республіканець поінформував, у Республіканській партії переважає думка: якщо Трамп програє, то це буде наслідком вибору Венса кандидатом у віцепрезиденти.

Також The Hill розповіли, 9 із 10 людей сказали б, що ексочільник Білого дому зробив неправильний вибір щодо Венса.

Водночас у матеріалі зазначають, на конференції палати представників Республіканської партії є багато прихильників Джей Ді Венса, "особливо жорсткі консерватори — включно з членами фракції свободи палати представників, які віддають перевагу популістській точці зору "Америка на першому місці", яку підтримує кандидат у віце-президенти".

Підкреслюється, що кампанія Трампа "рішуче захищає цей вибір".

Хто такий Джей Ді Венс

Голос Америки нагадує, що Венса обрали до сенату в 2022 році. До цього він не обіймав жодної виборної посади.

Венс одружений, має трьох дітей. Після закінчення середньої школи він пішов у Корпус морської піхоти та воював на війні в Іраку, перш ніж здобути ступінь бакалавра, юриста.

Венс виступив проти допомоги України й зазначив, що понад $60 млрд допомоги в теперішньому пакеті – це лише маленька частина того, чого потребує Україна, щоб переломити хід війни, й Сполучені Штати не мають індустріальної спроможності виробити достатньо зброї, необхідної Україні для перемоги.

Венс заявляв, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Тому він пропонував США говорити з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.

Венс пояснив, що не закликає до капітуляції України, а хоче, щоб президент США Джо Байден виступив посередником в укладенні мирної угоди, адже наразі адміністрація нібито "не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні".

  • 16 липня ексглава Білого дому Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента - сенатора США Джея Ді Венса.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
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