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Від початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень: ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках

Юлія Лаврук
26 липня, 2024 п'ятниця
17:02
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

З початку доби 26 липня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Російські окупанти активні майже по всій лінії бойового зіткнення

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини і далі потерпають від російських артилерійських обстрілів та авіаударів. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Клюси, Іскрисківщина, Олександрівка, Рясне, Павлівка, Хрінівка, Леонівка, Славгород та Велика Писарівка. Некерованими авіаракетами росіяни били з озброєння штурмовиків Су-25 по району Басівки.

Систематичних бомбардувань ворожої авіації зазнає Харківщина. Сьогодні, з території РФ, окупанти загалом скинули 11 КАБів. Удари прийшлись у райони населених пунктів Тихе, Глибоке, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбито сім ворожих штурмів поблизу Слобожанського, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував українські позиції у районах Стельмахівки, Табаївки та Піщаного. Біля двох останніх населених пунктів бої продовжуються. Окупанти бамбардували Куп’янськ-Вузловий і били НАРами неподалік Синьківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Невського, Новосергіївки та Новоєгорівки. Два боєзіткнення завершилося без успіху для противника, ще три - тривають. Окупанти найактивніші у районі Невського.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили три безуспішних атаки поблизу Верхньокам’янського та Іванодар’ївки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку протягом дня наші війська відбивають чотири ворожі штурми біля Григорівки і Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації - б’ють НАРами.

На Торецькому напрямку ворог сім разів проводив атаки неподалік Залізного, Північного та Нью-Йорка. Біля кожного з цих населених пунктів зараз продовжуються боєзіткнення. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Нью-Йорку і Дружбі некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку станом на зараз відбулось найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Веселого, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Тимофіївки. Понад половина бойових зіткнень триває досі. Також ворог завдав чотири авіаудари по районах Олександрополя і Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку продовжуються активні бої. Наразі українські захисники вже відбили вісім атак окупаційної армії, та продовжують давати відсіч загарбникам у ще чотирьох боєзіткненнях. Противник концентрує зусилля у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами території неподалік Українська.

На Времівському напрямку відбито один ворожий штурм біля Водяного. Тривають бої у чотирьох локаціях неподалік Костянтинівки, Старомлинівки і Водяного. Противник завдав ударів некерованими авіаційними ракетами в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку окупанти отримали жорстку відсіч поблизу населених пунктів Роботине, Мала Токмачка та Новоандріївка, здійснивши п’ять атак. Окрім того, бомбардували сімома КАБами район Малої Токмачки та випустили понад 120 некерованих авіаракет. НАРами цілили у бік Гуляйполя, Лобкового і Кам’янського.

На решті напрямків без особливих змін.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 950 військових. Українські сили підбили 7 танків та знищили 73 дрони.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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