РФ за добу в Україні втратила 950 військових, 7 танків і 73 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 950 військових. Українські сили підбили 7 танків та знищили 73 дрони
Про це 26 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 572 300 (+950) осіб;
- танків ‒ 8320 (+7) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16 050 (+11) од.;
- артилерійських систем - 15 840 (+36) од.;
- РСЗВ - 1125 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 904 (+0) од.;
- літаків - 363 (+0) од.;
- гелікоптерів - 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 683 (+73);
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21 414 (+56) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).
У ніч проти 26 липня Росія атакувала територію України кількома групами безпілотників. У Чернігівській області зафіксовані влучання у два об'єкти - є постраждалий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе