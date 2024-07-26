РФ за добу в Україні втратила 950 військових, 7 танків і 73 БПЛА

Про це 26 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 572 300 (+950) осіб;

танків ‒ 8320 (+7) од.;

бойових броньованих машин ‒ 16 050 (+11) од.;

артилерійських систем - 15 840 (+36) од.;

РСЗВ - 1125 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 904 (+0) од.;

літаків - 363 (+0) од.;

гелікоптерів - 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 683 (+73);

крилаті ракети ‒ 2402 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 21 414 (+56) од.;

спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).

У ніч проти 26 липня Росія атакувала територію України кількома групами безпілотників. У Чернігівській області зафіксовані влучання у два об'єкти - є постраждалий.