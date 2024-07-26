Росія запустила по Україні кілька груп безпілотників уночі 26 липня. Подробиці

Про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ.

О 00:19 у Повітряних силах повідомили, що група ударних безпілотників рухається з північного сходу через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Інша група летіла з півдня через Херсонщину в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Уже о 00:40 першу групу дронів фіксували на межі Сумської та Чернігівської областей, а другу - в районі Херсона.

Через кілька хвилин опісля першої ночі в Повітряних силах попередили про нову групу дронів, яка рухалася через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

О пів на другу ночі Повітряні сили повідомили, що група ударних БПЛА рухається через Чернігівщину курсом на Київщину (Вишгородський район). також зафіксували нові групи через Сумщину.

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