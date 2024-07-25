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Від початку доби на фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, росіяни посилили наступальні дії на двох напрямках

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
17:02
Війна з Росією ССО ЗСУ

Від початку доби 25 липня на фронті відбулось 103 бойових зіткнення. Росіяни збільшили наступальні та штурмові дії на Времівському й Курахівському напрямках, водночас ворог найактивнішим є на Покровському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від обстрілів окупантів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Мінометних ударів ворога зазнали п’ять населених пунктів. Зокрема, Студенок, Нововасилівка, Славгород, Велика Писарівка та Олександрівка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 13 авіаударів із використанням 28 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські Хутори, Руська Лозова та Питомник.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили чотири безрезультатні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершено, ще чотири - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка та Невське, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили шість ворожих атак, чотири - досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Миколаївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій неподалік Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Майського та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще дві - тривають.

На Торецькому напрямку окупанти також вісім разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. П’ять боїв завершено, три - продовжуються.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Веселе, Іванівка, Новоселівка Перша, Парасковіївка, Новожеланне та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 18 атак, дев’ять боєзіткнень - тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупант 14 разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Десять боїв - завершено, чотири - досі продовжуються.

На Времівському напрямку наразі тривають три атаки противника біля Великої Новосілки. Ще десять атак наші захисники відбили у районах Костянтинівки, Водяного та Роздольного.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону поблизу Малої Токмачки, Юрківки, Новоандріївки та Щербаків. Дві атаки - відбито, ще дві - тривають.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Минулої доби, 24 липня, між двома арміями на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на 11 напрямках.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
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