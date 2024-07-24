Ситуація на фронті: в Генштабі розповіли, на яких напрямках зосередився ворог

Про ситуацію на фронті станом на 16:00 24 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, сьогодні росіяни зосередилися на Курахівському та Покровському напрямках.

Не припиняються систематичні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумщини й Чернігівщини. Сьогодні від ворожих артобстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Ходине, Вовківка, Клюси, Дачне. Також ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Олександрівці та з РСЗВ обстріляв Басівку.

Ворожа авіація постійно атакує Харківщину. Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів, цілили в райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Великі Проходи та Малі Проходи.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися штурмувати оборону українського війська в районі Тихого, Глибокого та Сотницького Козачка. Усі ворожі атаки вдалося відбити.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських військ у районі Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки. Воїни тримають оборону.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила шість атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне на час написання зведення тривало.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Івано-Дар’ївка та Переїзне, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів штурмували позиції українського війська поблизу Новомаркового та Часового Яру. Триває чотири боєзіткнення. У Генштабі запевнили, що ситуація контрольована.

До шести зросла кількість ворожих атак на Торецькому напрямку. Ворог зосередився на районі Північного та Нью-Йорка, де тривають шість боєзіткнень. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардують район Торецька.

На Покровському напрямку противник за підтримки авіації від початку доби здійснив 22 спроби відтіснити українських захисників із займаних позицій у районах Вовчого, Прогреса, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Карлівки та Желанного. Сили оборони стримують натиск, відбили 15 атак, ще сім тривають. Втрати ворога уточнюють.

Також тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, на цьому напрямку за сьогодні Сили оборони відбили 27 атак, вісім триває.

На Времівському напрямку українські Сили оборони відбили 8 штурмів противника в напрямку Костянтинівки, Водяного та Вугледара.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі невдало спробували атакувати українські підрозділи поблизу Малої Токмачки та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник один раз намагався вибити українських воїнів із займаних позицій, також невдало.