Пентагон відреагував на військові літаки РФ і КНР біля берегів Аляски

Про це повідомляє Politico.

"Це не стало для нас несподіванкою. Ми уважно стежили за цими літаками, перехоплювали їх, що свідчить про те, що сили постійно перебувають у стані готовності й ми маємо дуже хороші можливості спостереження. І, звичайно, я не буду обговорювати питання розвідки тут, на трибуні", - каже Остін.

Водночас він зауважив, що військові літаки Китаю і Росії не входили в повітряний простір США. За його словами, Штати вперше спостерігають, що літаки цих двох країн літають разом.

"Ми вперше бачимо, як ці дві країни літають разом. Я думаю, що найближча точка підходу була приблизно в 200 милях від нашого узбережжя", - каже Остін.

Журналісти припускають, що спільний політ Росії та Китаю свідчить про дедалі наполегливішу позицію КНР та його розширення військових відносин з РФ.