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Пентагон відреагував на військові літаки РФ і КНР біля берегів Аляски

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
06:32
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на присутність російських і китайських літаків у міжнародному повітряному просторі біля Аляски

Зміст

Про це повідомляє Politico.

"Це не стало для нас несподіванкою. Ми уважно стежили за цими літаками, перехоплювали їх, що свідчить про те, що сили постійно перебувають у стані готовності й ми маємо дуже хороші можливості спостереження. І, звичайно, я не буду обговорювати питання розвідки тут, на трибуні", - каже Остін.

Водночас він зауважив, що військові літаки Китаю і Росії не входили в повітряний простір США. За його словами, Штати вперше спостерігають, що літаки цих двох країн літають разом.

"Ми вперше бачимо, як ці дві країни літають разом. Я думаю, що найближча точка підходу була приблизно в 200 милях від нашого узбережжя", - каже Остін.

Журналісти припускають, що спільний політ Росії та Китаю свідчить про дедалі наполегливішу позицію КНР та його розширення військових відносин з РФ. 

  • Американські та канадські винищувачі у середу, 24 липня, перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків
Теги:
Росія
Китай
Пентагон
США
Ллойд Остін
Військові новини
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