У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання: кому доступна послуга
У Резерв+ відтепер можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.
Зазначається, що заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Для того щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно: натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані, а потім спадному меню вибрати "Оновити документ".
"Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні", - додала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
- У Міноборони розповіли, чи з'являться електронні повістки в застосунку Резерв+.
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