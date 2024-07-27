Дружина Трампа Меланія заявила, що випустить мемуари

Про це інформує The Guardian.

Вказано, що мемуари вийдуть у видавництві Skyhorse Publishing, яке раніше публікувало прихильників Трампа. Книгу, яка матиме назву "Меланія" схарактеризувати як "потужну та надихаючу історію жінки, яка проклала свій власний шлях, подолала труднощі та визначила особисту досконалість".

"Колишня перша леді запрошує читачів у свій світ, пропонуючи інтимний портрет жінки, яка прожила надзвичайне життя. Меланія розповість особисті історії та покаже сімейні фотографії, якими вона ніколи раніше не ділилася з громадськістю", - йдеться у релізі.

Мемуари вийдуть у двох версіях: кольоровому колекційному виданні з автографом та звичайному.