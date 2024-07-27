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Головна Культура Дружина Трампа Меланія заявила, що випустить мемуари

Дружина Трампа Меланія заявила, що випустить мемуари

Ольга Бабишена
27 липня, 2024 субота
02:31
Культура На фото: Меланія та Дональд Трамп

Колишня перша леді США та дружина Дональда Трампа Меланія Трамп заявила, що випустить мемуари: їх планують видати цієї осені

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Про це інформує The Guardian.

Вказано, що мемуари вийдуть у видавництві Skyhorse Publishing, яке раніше публікувало прихильників Трампа. Книгу, яка матиме назву "Меланія" схарактеризувати як "потужну та надихаючу історію жінки, яка проклала свій власний шлях, подолала труднощі та визначила особисту досконалість". 

"Колишня перша леді запрошує читачів у свій світ, пропонуючи інтимний портрет жінки, яка прожила надзвичайне життя. Меланія розповість особисті історії та покаже сімейні фотографії, якими вона ніколи раніше не ділилася з громадськістю", - йдеться у релізі. 

Мемуари вийдуть у двох версіях: кольоровому колекційному виданні з автографом та звичайному. 

  • 10 січня 2023 року вийшла друком книга мемуарів принца Гаррі "Запасний". Книга містить чимало скандальних подробиць про королівську родину. Принц Гаррі у своїх мемуарах розповів, що його батькові подобалось робити образливі коментарі про походження молодшого сина, натякаючи, що король Чарльз ІІІ не є його татом.
Теги:
Дональд Трамп
США
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