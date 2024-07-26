Російський "Лукойл" через зупинку нафтопроводу "Дружба" збільшив експорт нафти морем

Про це пише Reuters.

Зазначено, що експорт російської нафти через морські порти збільшився після того, як через українські санкції Угорщина та Словаччина перестали отримувати поставки "Лукойлу".

Акцентовано: цього місяця нафтова компанія збільшила експорт морем на 0,68 млн тонн.

У матеріалі йдеться, що "Лукойл" до своєї програми експорту через море у липні додав ще три партії нафти Urals. Зазначено, додаткову партію перевалять 28-29 липня у Новоросійську, а 2 інших партії по 100 тис. тонн - у Приморську 27-28 і 28-29 липня.

Трейдери вважають, "Лукойл" запланує додаткові морські поставки нафти й у серпні, якщо ситуація з постачанням не вирішиться наступного тижня.

Водночас співрозмовник Reuters у нафтовій галузі раніше розповів, що наразі "Лукойл" не відновив поставки сировини в Угорщину та Словаччину через трубопровід "Дружба", який проходить через Україну.

Інформаційне агентство додає, Роснафта і Газпромнафта також запланували додаткові вантажі експорту з Приморська та Усть-Луги - 200 тис. тонн і 100 тис. тонн відповідно.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

26 липня Словаччина запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.