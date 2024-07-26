Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Російський "Лукойл" через зупинку нафтопроводу "Дружба" збільшив експорт нафти морем

Російський "Лукойл" через зупинку нафтопроводу "Дружба" збільшив експорт нафти морем

Дар'я Куркіна
26 липня, 2024 п'ятниця
21:20
Світ ЛУКОЙЛ

Російська приватна нафтова компанія "Лукойл" у липні збільшила морський експорт сировини на 0,68 млн тонн після зупинки нафтопроводу "Дружба", що проходить через Україну

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначено, що експорт російської нафти через морські порти збільшився після того, як через українські санкції Угорщина та Словаччина перестали отримувати поставки "Лукойлу".

Акцентовано: цього місяця нафтова компанія збільшила експорт морем на 0,68 млн тонн.

У матеріалі йдеться, що "Лукойл" до своєї програми експорту через море у липні додав ще три партії нафти Urals. Зазначено, додаткову партію перевалять 28-29 липня у Новоросійську, а 2 інших партії по 100 тис. тонн - у Приморську 27-28 і 28-29 липня.

Трейдери вважають, "Лукойл" запланує додаткові морські поставки нафти й у серпні, якщо ситуація з постачанням не вирішиться наступного тижня.

Водночас співрозмовник Reuters у нафтовій галузі раніше розповів, що наразі "Лукойл" не відновив поставки сировини в Угорщину та Словаччину через трубопровід "Дружба", який проходить через Україну.

Інформаційне агентство додає, Роснафта і Газпромнафта також запланували додаткові вантажі експорту з Приморська та Усть-Луги - 200 тис. тонн і 100 тис. тонн відповідно.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

26 липня Словаччина запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

Теги:
Економіка
Україна
Росія
Словаччина
нафта
Угорщина
санкції проти Росії
Читайте також:
Тарас Цимбалюк
Автор Дар'я Тарасова
24 липня, 2024 середа
"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації
Автор Марина Клюєва
25 липня, 2024 четвер
"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 липня
21:35
Володимир Зеленський
Має бути зроблене все, щоб посилити наші позиції, - Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку
21:28
Ексклюзив
Володимир Огризко
Китайці продовжують гратися з нами, - дипломат Огризко про невідповідність слів та дій Пекіну
21:23
Оленівка - наша Катинь
Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення
21:23
Live
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі
21:11
US Department of Defense
Маркарова розповіла, коли F-16 будуть застосовані на полі бою
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ситуація на фронті та як протидіяти розвідувальним безпілотникам ворога. Воєнні підсумки тижня
20:32
москва червона площа
На Красній площі в Москві хотів вчинити самопідпал співробітник НДІ, що працює на міноборони РФ
20:15
У матчі між "Епіцентром" і "Минаєм" визначили другого претендента на вихід в УПЛ
20:04
Оновлено
метро Харків
Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменували 3 станції метро та 48 вулиць
20:01
OPINION
Борислав Береза
Історія з Чирковим ганебна, але ілюстративна
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 884-го дня війни:  удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ
19:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання: кому доступна послуга
19:36
Лукойл
Припинення транзиту нафти "Лукойл": Словаччина заявила, що запропонувала Україні технічне рішення
19:10
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували з дронів Херсон і Кіндійку: поранено 6 людей
19:05
Податки нерухомість
У Мінфіні пояснили, чи можна підвищити в Україні ПДВ замість військового збору
18:59
Ексклюзив
Не схоже на робочий зразок морського дрона: Defense Express про гідроцикл з вибухівкою біля Стамбула, який нібито належить Україні
18:58
ракета "Довгий Нептун"
Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з понад 20 країн, - Інститут судекспертиз
18:55
санкції проти Ірану
Україна та Молдова приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти Ірану
18:52
безпілотник, дрон
Росія використовує дешеві дрони для виявлення української ППО, - Reuters
18:41
РФ здійснила майже два десятки атак на Нікопольський район за день: тяжко поранено людину
18:31
У 59-й ОМБр завершили службову перевірку після звернення парамедикині Пташки щодо діяльності командира. Що виявили
18:28
окупанти в Криму
У Росії навряд чи закінчиться військова техніка у 2025 році, – розвідка Естонії
18:21
Олександр Лукашенко
У КНДР повідомили, що Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" держав
18:11
Фредерік Бегбедер
Суд відхилив позов проти Фредеріка Беґбедера, звинуваченого у зґвалтуванні
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Убивство Фаріон. Чому надмірний піар може зашкодити знайти реального замовника?
18:01
Сергій Жадан
Жадан про військових і цивільних: "Тилу не потрібно соромитися своєї втоми"
17:58
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 27 липня діятимуть лише 6 годин на добу: подробиці
17:52
Дмитро Лазуткін
У Міноборони розповіли, чи з'являться електронні повістки в застосунку Резерв+
17:51
Справа Червінського: Апеляційний суд взяв до уваги оскарження адвокатів ексрозвідника
17:48
Джамала
Джамала та Ріаnобой переспівали пісні Яремчука для альбому Re: Yaremchuk
17:41
Фінляндія
Російське судно порушило водний простір Фінляндії
17:40
"Турнір чотирьох" за вихід в УПЛ: у матчі "Лівий берег" – "Металіст 1925" визначився перший фіналіст
17:20
Фото Марсу з супутника Mars Express
Марсохід NASA виявив на Марсі ймовірні ознаки давнього життя
17:18
Казино
Реєстр лудоманів в Україні зріс з початку року вдвічі: деталі
17:15
Снуп Догг несе олімпійський вогонь
Бубка і репер Снуп Догг пронесли олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади-2024 у Парижі
17:10
Естонія
В Естонії на 10% зросла кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом
17:02
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень: ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках
17:00
День медичного працівника
Коли відзначатимуть День медичного працівника у 2024 році?
16:52
Оновлено
Євросоюз
ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ. У Кремлі відреагували
16:47
замах на Трампа
ФБР має намір допитати Трампа в рамках розслідування про замах на нього
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV