Угорщина та Словаччина більше не отримують нафту російського "Лукойла" після припинення Україною транзиту

Про це повідомляють Telex і TASR.

За словами речниці міністерства економіки Словаччини Марії Павлусик, країна ще отримує російську нафту, однак лише сировина компанії "Лукойл" не надходить до Словаччини, яка "потрапила під санкції України".

Вона підкреслила, що довготривалий дефіцит може негативно вплинути на словацьку нафтопереробну компанію - "Словнафту". Водночас Павлусик додала, що міністерство окреслило проблему та "разом з українськими партнерами активно нею займається".

Угорська Telex також зазначило, що до держави не надходить нафта "Лукойл", однак Будапешт отримує сировину "Роснафти".