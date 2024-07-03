Доходи РФ від продажу нафти в червні зросли майже на 50% у порівнянні з минулим роком, - Bloomberg
Державний дохід Російської Федерації від нафтової промисловості збільшився майже на 50% у червні, ніж у 2023 році, оскільки виробники РФ адаптувалися до міжнародних санкцій та отримали вищі ціни на експортну сировину
Про це пише Bloomberg.
Інформаційне агентство підрахувало, у червні 2024 року доходи Москви зросли до $6,7 млрд, коли у червні минулого року вони становили $4,5 млрд. Водночас загальний прибуток від продажу російської нафти й газу зріс на 41% - до 746,6 млрд рублів.
Bloomberg підкреслює, що зростання доходів Росії відбулися на тлі підвищення цін на основну експортну сировину країни нафту Urals, а також ослаблення рубля. Зазначено, що мінфін розрахував податки у червні 2024, узявши за основу ціни нафти Urals у $67,37 доларів за барель, порівняно з $53,50 у 2023 році.
"Російська нафта торгується вище граничної ціни в 60 доларів, встановленої Групою семи промислово розвинених країн. Цей захід мав зменшити приплив нафтодоларів і обмежити здатність Кремля фінансувати війну проти України, утримуючи при цьому російську нафту на світовому ринку", - йдеться в матеріалі.
Водночас у Bloomberg зауважують, що Кремль пристосувався до санкцій та використовує тіньовий флот танкерів.
Також журналісти додають, валюта РФ знецінилася на 15% у розрахунковому податковому періоді у порівнянні з минулим роком до 90,88 за долар США. Це сприяло більшим надходженням до бюджету.
- 2 липня стало відомо, що у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу російського Газпрому до країн Європи було майже на 23% більшим, ніж торік.
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