Доходи РФ від продажу нафти в червні зросли майже на 50% у порівнянні з минулим роком, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Інформаційне агентство підрахувало, у червні 2024 року доходи Москви зросли до $6,7 млрд, коли у червні минулого року вони становили $4,5 млрд. Водночас загальний прибуток від продажу російської нафти й газу зріс на 41% - до 746,6 млрд рублів.

Bloomberg підкреслює, що зростання доходів Росії відбулися на тлі підвищення цін на основну експортну сировину країни нафту Urals, а також ослаблення рубля. Зазначено, що мінфін розрахував податки у червні 2024, узявши за основу ціни нафти Urals у $67,37 доларів за барель, порівняно з $53,50 у 2023 році.

"Російська нафта торгується вище граничної ціни в 60 доларів, встановленої Групою семи промислово розвинених країн. Цей захід мав зменшити приплив нафтодоларів і обмежити здатність Кремля фінансувати війну проти України, утримуючи при цьому російську нафту на світовому ринку", - йдеться в матеріалі.

Водночас у Bloomberg зауважують, що Кремль пристосувався до санкцій та використовує тіньовий флот танкерів.

Також журналісти додають, валюта РФ знецінилася на 15% у розрахунковому податковому періоді у порівнянні з минулим роком до 90,88 за долар США. Це сприяло більшим надходженням до бюджету.