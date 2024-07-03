Готуються рішення, які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готує рішення, які допоможуть громадянам в умовах браку електроенергії та перебоїв з мобільним звʼязком внаслідок відсутності світла
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
За словами глави держави, зараз уже є чіткі деталі рішень, які допоможуть українцям під час дефіцитів електроенергії. Вони також охоплюють стабілізацію мобільного звʼязку, коли світло відсутнє.
"Провів сьогодні наради з урядовцями – премʼєр-міністр Шмигаль, перша віце-премʼєр Свириденко, віце-премʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс", - розповів Зеленський.
Він підкреслив, що урядовці представлять усю конкретику найближчим часом.
Також президент розповів, Україна готується до Вашингтонського саміту НАТО. Зокрема, така підготовка здійснюється "з точки зору Patriot для України".
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