Готуються рішення, які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком, - Зеленський

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, зараз уже є чіткі деталі рішень, які допоможуть українцям під час дефіцитів електроенергії. Вони також охоплюють стабілізацію мобільного звʼязку, коли світло відсутнє.

"Провів сьогодні наради з урядовцями – премʼєр-міністр Шмигаль, перша віце-премʼєр Свириденко, віце-премʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що урядовці представлять усю конкретику найближчим часом.

Також президент розповів, Україна готується до Вашингтонського саміту НАТО. Зокрема, така підготовка здійснюється "з точки зору Patriot для України".