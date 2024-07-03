В Укренерго розповіли, коли для споживачів можуть послабити графіки відключень світла

Про це розповів член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Перший".

Він зазначив, що після 20 липня планується вивести з ремонту установки, які дозволять послабити графіки відключень світла для споживачів.

"Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, яка є сьогодні. З 20-х чисел липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки установок, і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків", - сказав Бойко.

Водночас він підкреслив: дефіцит електроенергії після 20-х чисел липня не зникне.

"Звичайно, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогодні", - додав член наглядової ради Укренерго.