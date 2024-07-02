Зеленський доручив Федорову проаналізувати ситуацію зі зв'язком під час вимкнень електрики
Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки надати аналіз по операторах звʼязку
Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.
Він зазначив, що його цікавить, "що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень".
Також він заявив, що доручив міністру енергетики інформувати населення про стан робіт в енергетиці.
"Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - додав президент України.
- 28 червня стало відомо, що за пів року в Україні встановили рекордну кількість станцій мобільного зв’язку - 2295 у понад 300 населених пунктах.
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