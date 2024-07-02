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Зеленський доручив Федорову проаналізувати ситуацію зі зв'язком під час вимкнень електрики

2 липня, 2024 вiвторок
20:34
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки надати аналіз по операторах звʼязку

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Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

Він зазначив, що його цікавить, "що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень".

Також він заявив, що доручив міністру енергетики інформувати населення про стан робіт в енергетиці.

"Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - додав президент України.

  • 28 червня стало відомо, що за пів року в Україні встановили рекордну кількість станцій мобільного зв’язку - 2295 у понад 300 населених пунктах.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
Економіка
Енергетика
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