Зеленський доручив Федорову проаналізувати ситуацію зі зв'язком під час вимкнень електрики

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

Він зазначив, що його цікавить, "що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень".

Також він заявив, що доручив міністру енергетики інформувати населення про стан робіт в енергетиці.

"Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - додав президент України.