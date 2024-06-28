В Україні встановили 2295 станцій мобільного зв'язку з початку 2024 року, - Федоров

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що українські оператори в середньому встановлюють за місяць 240 нових базових станцій. Зокрема з початку 2024 року, на території понад 300 населених пунктах з’явилося 2295 станцій мобільного зв’язку.

"Під російським вогнем перебуває вся інфраструктура України, зокрема телеком. Мобільні оператори не лише відновлюють знищене обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного", - наголосив Федоров.

За його словами, у травні Мінцифра й партнери представили стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, одна з головних цілей якої - отримання мобільного зв’язку й широкосмугового доступу до інтернету 98% українцями до 2030 року.