В Україні встановили 2295 станцій мобільного зв'язку з початку 2024 року, - Федоров
За пів року в Україні встановили рекордну кількість станцій мобільного зв’язку - 2295 у понад 300 населених пунктах
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він розповів, що українські оператори в середньому встановлюють за місяць 240 нових базових станцій. Зокрема з початку 2024 року, на території понад 300 населених пунктах з’явилося 2295 станцій мобільного зв’язку.
"Під російським вогнем перебуває вся інфраструктура України, зокрема телеком. Мобільні оператори не лише відновлюють знищене обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного", - наголосив Федоров.
За його словами, у травні Мінцифра й партнери представили стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, одна з головних цілей якої - отримання мобільного зв’язку й широкосмугового доступу до інтернету 98% українцями до 2030 року.
- 29 березня повідомлялось, що Росія на тимчасово окупованих територіях України встановила понад 2 тис. вишок своїх мобільних мереж для поширення пропаганди.
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