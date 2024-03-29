Росіяни на ТОТ встановили більше 2 тис. вишок своїх мобільних мереж, аби поширювати пропаганду, - ГУР

Про це під час дискусії на Kyiv StratCom Forum 2024 заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він розповів, що встановлення веж російських мобільних мереж - це один зі способів поширення пропаганди окупантами на ТОТ.

"Розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях було розгорнуто та встановлено понад 2 тис. веж мобільних мереж РФ", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР МО зазначив, що ворог повністю контролює в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях інформаційний простір.

"Перше – вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на Ростех: там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є", - пояснив він.

Також Скібіцький зауважив, що росіяни відновили на ТОТ 2,3 тис. культурних об'єктів, зокрема театри, кінотеатри та різні студії з метою нав’язати свої наративи, а також позбавити українців історичного минулого.

"Тут включається робота особливо стосовно молоді – підручники, книги, російські програми освіти тощо", - додав представник ГУР.