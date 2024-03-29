Росіяни на ТОТ встановили більше 2 тис. вишок своїх мобільних мереж, аби поширювати пропаганду, - ГУР
Росія на тимчасово окупованих територіях України встановила понад 2 тис. вишок своїх мобільних мереж для поширення пропаганди
Про це під час дискусії на Kyiv StratCom Forum 2024 заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Він розповів, що встановлення веж російських мобільних мереж - це один зі способів поширення пропаганди окупантами на ТОТ.
"Розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях було розгорнуто та встановлено понад 2 тис. веж мобільних мереж РФ", - сказав Скібіцький.
Представник ГУР МО зазначив, що ворог повністю контролює в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях інформаційний простір.
"Перше – вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на Ростех: там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є", - пояснив він.
Також Скібіцький зауважив, що росіяни відновили на ТОТ 2,3 тис. культурних об'єктів, зокрема театри, кінотеатри та різні студії з метою нав’язати свої наративи, а також позбавити українців історичного минулого.
"Тут включається робота особливо стосовно молоді – підручники, книги, російські програми освіти тощо", - додав представник ГУР.
- 26 березня повідомлялося, що ворог на тимчасово окупованих територіях проводить інформаційну кампанію, аби дискредитувати підпілля, та поширює фейкові листування українських підлітків, яких нібито завербували партизани для організації терактів.
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