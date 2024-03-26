РФ поширює фейкові листування нібито українських підлітків, завербованих для здійснення терактів, - Спротив
Ворог на тимчасово окупованих територіях проводить інформаційну кампанію, аби дискредитувати підпілля, та поширює фейкові листування українських підлітків, яких нібито завербували партизани для організації терактів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що росіяни на ТОТ у межах своєї інформаційної кампанії поширюють фейкові листування нібито українських підлітків, яких завербували партизани для організації терактів у школах Криму. У ЦНС зауважують, що ворог у таий спосіб хоче перекласти відповідальність українців за теракт у Підмосков’ї.
"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років", - підкреслено в повідомленні.
- 26 березня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни після теракту в Підмосков’ї почали перевіряти громадян Таджикистану, яких раніше самі ж і завезли.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.1 Купівля 39.1Продаж 39.59
- EUR Купівля 42.37Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе