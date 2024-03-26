РФ поширює фейкові листування нібито українських підлітків, завербованих для здійснення терактів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що росіяни на ТОТ у межах своєї інформаційної кампанії поширюють фейкові листування нібито українських підлітків, яких завербували партизани для організації терактів у школах Криму. У ЦНС зауважують, що ворог у таий спосіб хоче перекласти відповідальність українців за теракт у Підмосков’ї.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років", - підкреслено в повідомленні.