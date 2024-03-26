Після теракту в Підмосков'ї росіяни почали перевіряти завезених на ТОТ громадян Таджикистану, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни завозять на тимчасово окуповані території України робітників із Центральної Азії і таким чином змінюють демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.

"Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану і Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди", - пишуть в ЦНС.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.