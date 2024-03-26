Після теракту в Підмосков'ї росіяни почали перевіряти завезених на ТОТ громадян Таджикистану, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях України росіяни після теракту в Підмосков’ї почали перевіряти громадян Таджикистану, яких раніше самі ж і завезли
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни завозять на тимчасово окуповані території України робітників із Центральної Азії і таким чином змінюють демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.
"Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану і Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди", - пишуть в ЦНС.
Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо
Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".
23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.
Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.
Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".
Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.
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