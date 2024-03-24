ISW: відповідальність за теракт у Підмосков’ї несе "Ісламська держава"

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW вважає, що відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол" цілком імовірно несе "Ісламська держава" (ІДІЛ). Інформаційне агентство ІДІЛ Amaq взяло на себе відповідальність за атаку в ніч на 22 березня, стверджуючи, що бойовики напали на "велике зібрання християн" на околиці Москви", - зазначають експерти.

Влада Росії заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті хол" 22 березня, в результаті якого, за даними російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.

Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, що або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

Росіяни переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а речник МВС Росії Ірина Волк заявила, що жоден із тих, хто, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянином Росії.

Аналітики наголосили, що Кремль, попри це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті хол", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу.

"Офіційні особи Кремля, ймовірно, мають на меті опосередковано прив'язати Україну до нападу, щоб створити умови для інформаційних операцій", - вважають в ISW.