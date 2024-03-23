Путін звинуватив Україну в готовності прийняти терористів з Підмосков'я

П'ятихвилинне звернення керівника РФ на тему масового теракту в "Крокус Сіті Хол", що на околиці Москви, з'явилося о 14:30 за Києвом в суботу, 23 березня 2024 року, тобто лише через 20 годин після теракту. Його виступ транслювали ресурси російської пропаганди.

"Усіх чотирьох безпосередніх виконавців теракту, усіх, хто стріляв, вбивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втікти й рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено "вікно" для переходу державного кордону", - наголосив Володимир Путін.

"Загалом затримано 11 людей", - додав він.

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Події в Підмосков'ї Путін описав як "кривавий варварський терористичний акт", "показову страту", "криваву акцію залякування" й порівняв це з діями "нацистів" під час Другої світової війни.

"Ми встановимо й покараємо кожного, хто стояв за спиною терористів", - запевнив Путін.

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24 березня, продовжив президент РФ, в країні оголошено днем загальнонаціональної скорботи.

Окрім того, у Москві та Московській області впроваджено посилені антитерористичні заходи, сказав Володимир Путін.