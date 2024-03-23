Влада Росії реагувала досить дивним чином: полковник запасу СБУ Притула про теракт у Підмосков'ї

Про це він розповів у етері Еспресо.

"На сьогодні відомо лише те, що влада Росії реагувала досить дивним чином на повідомлення про можливий теракт, яке надійшло від розвідок інших країн у режимі "обов'язок повідомити". Також американська розвідка, яка працює на території РФ, отримала інформацію про можливий теракт і повідомила всьому світу. Ми бачимо, як відреагував Путін, що це все маячня. І врешті-решт можна сказати, що цей теракт на совісті Путіна, бо, якби він не проігнорував попередження, то нічого такого не відбулося, тому що були б вжиті заходи безпеки та інше. Але все відбувалося з точністю навпаки. На вході у ТРЦ "Крокус" не було охорони, ніхто нікого не перевіряв. Крім того, база ОМОН розташована на відстані 3 км від цього ТРЦ, а вони їхали годину", - прокоментував полковник запасу СБУ.

За його словами, ще є дуже багато моментів, які свідчать, що абсолютно неприродно все відбувалося, не так, як мало б бути в таких ситуаціях. Також і досі відсутня реакція спецслужб та відповідних органів.

"Тут виникає питання: хто ж це все організував? А хтось вчинив цей шум, організував двіж вселенського масштабу, а сам у цей час щось робить інше. Можливо, це підготовка до мобілізації, накручування ситуації у Росії, щоб звинуватити, наприклад, Україну, аби мобілізувати суспільство. Це найбільш вірогідна версія, на мій погляд. Як версію можна розглядати і боротьбу між баштами Кремля, які вирішили таким чином трошки підставити Путіна. Таку інформацію теж могла отримати американська розвідка і завчасно повідомити всім. Цей варіант теж можливий", - зауважив Михайло Притула.