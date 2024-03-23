"Офіційно заявляю: це не ми": Ярош спростував причетність українських військових до теракту у Підмосков'ї
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус" 22 березня
Про це він написав у Facebook.
"По теракту в Москві. Кажуть, що там мою "візитівку" знайшли… Офіційно заявляю: це не ми. Не будемо брати на себе чужих заслуг. Не тому, що шкода орків… Ми добре розуміємо, що чим їх менше, тим краще життя на білому світі. А, тому що ми, українські воїни з Сил оборони України, з цивільними пацаками не воюємо", - наголосив Ярош.
Він наголосив, що українські військові дотримуються правил ведення війни, Женевських конвенцій тощо.
"А загалом, якби вони там, "за порєбріком", всі повиздихали, було б, геть непогано", - додав Командувач Української добровольчої армії.
- У п'ятницю, 22 березня, у Підмосков'ї під час концерту в "Крокус Сіті холі" невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: у Росії повідомляють про понад 60 загиблих та понад 100 постраждалих.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна.
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