"Офіційно заявляю: це не ми": Ярош спростував причетність українських військових до теракту у Підмосков'ї

Про це він написав у Facebook.

"По теракту в Москві. Кажуть, що там мою "візитівку" знайшли… Офіційно заявляю: це не ми. Не будемо брати на себе чужих заслуг. Не тому, що шкода орків… Ми добре розуміємо, що чим їх менше, тим краще життя на білому світі. А, тому що ми, українські воїни з Сил оборони України, з цивільними пацаками не воюємо", - наголосив Ярош.

Він наголосив, що українські військові дотримуються правил ведення війни, Женевських конвенцій тощо.

"А загалом, якби вони там, "за порєбріком", всі повиздихали, було б, геть непогано", - додав Командувач Української добровольчої армії.