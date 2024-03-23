Після теракту в Підмосков'ї: партія Путіна "глибоко пропрацює" питання повернення смертної кари в Росії
Керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, а також інші російські чиновники та політики почали вимагати повернути смертну кару.
За словами Володимира Васильєва, у держдумі ухвалять рішення, яке нібито буде відповідати очікуванням росіян.
"Зараз багато запитують про смертну кару. Ця тема безумовно буде глибоко, професійно, змістовно пропрацьована. І буде ухвалено рішення, яке відповідатиме настроям та очікуванням нашого суспільства", - заявив керівник фракції "Єдина Росія" у держдумі.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
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