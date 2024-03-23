Після теракту в Підмосков'ї: партія Путіна "глибоко пропрацює" питання повернення смертної кари в Росії

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, а також інші російські чиновники та політики почали вимагати повернути смертну кару.

За словами Володимира Васильєва, у держдумі ухвалять рішення, яке нібито буде відповідати очікуванням росіян.

"Зараз багато запитують про смертну кару. Ця тема безумовно буде глибоко, професійно, змістовно пропрацьована. І буде ухвалено рішення, яке відповідатиме настроям та очікуванням нашого суспільства", - заявив керівник фракції "Єдина Росія" у держдумі.