Білий дім відкинув причетність України до теракту у Москві

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", - заявив Кірбі журналістам.

"На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною", - наголосив він.

Білий дім відреагував на напад у Москві, заявивши, що кадри стрілянини в російській столиці були "жахливими і на них просто важко дивитися".