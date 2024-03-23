Білий дім відкинув причетність України до теракту у Москві
Білий дім заявив у п'ятницю, що не має жодних ознак того, що Україна, яка бореться з російським вторгненням, причетна до теракту у Москві
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".
"Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", - заявив Кірбі журналістам.
"На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною", - наголосив він.
Білий дім відреагував на напад у Москві, заявивши, що кадри стрілянини в російській столиці були "жахливими і на них просто важко дивитися".
- У п'ятницю, 22 березня, у Підмосков'ї під час концерту в "Крокус Сіті холі" невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про загиблих та поранених.
- У ГУР, МЗС та Офісі президента переконані, що стрілянина в ТРЦ "Крокус" – це свідома провокація режиму Путіна.
- 7 березня американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Там закликали американців уникати великих скупчень людей протягом 48 годин. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
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