Посольство США в Москві закликало громадян уникати великих скупчень людей в найближчі 2 доби

Про це йдеться на сайті дипустанови.

"Посольство відслідковує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", - йдеться у повідомленні.

Дипломати закликали уникати великих скупчень людей, читати медіа та розуміти оточення, в якому вони перебувають.

Це повідомлення також з'явилось на сайті британського уряду в розділі щодо поїздок до РФ.