Посольство США в Москві закликало громадян уникати великих скупчень людей в найближчі 2 доби
7 березня американські дипломати попередили про загрозу терактів в столиці РФ, Москві. Там закликали американців уникати великих скупчень людей протягом 48 годин
Про це йдеться на сайті дипустанови.
"Посольство відслідковує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти, і громадянам США слід уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", - йдеться у повідомленні.
Дипломати закликали уникати великих скупчень людей, читати медіа та розуміти оточення, в якому вони перебувають.
Це повідомлення також з'явилось на сайті британського уряду в розділі щодо поїздок до РФ.
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