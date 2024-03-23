Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого, - Зеленський вперше прокоментував теракт у "Крокусі"

Про теракт під Москвою Володимир Зеленський згадав у вечірньому відеозверненні.

"Очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити (відповідальність, - ред.) на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - заявив Зеленський.

За словами президента, сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів.

"І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує провернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя!", - йдеться у заяві.