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"Української участі не було": у США відкинули спроби Росії прив'язати Україну до теракту в Підмосков'ї

24 березня, 2024 неділя
09:20
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви

Про це пише NBC News.

За словами речниці NSC Едріен Вотсон, виключну відповідальність за цю атаку несуть терористи "Ісламської держави". 

"Ніякої участі України не було", - наголосила вона.

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Вотсон також вкотре підтвердила, що США попереджали Росію про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

Зазначається, що напередодні Рада безпеки США заявила, що попередження було зроблено "відповідно до її давньої політики обов’язку попереджати".

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Як підтвердили представники США NBC News, співробітники розвідки місяцями збирали інформацію, яка свідчить про те, що ІДІЛ може здійснити атаку з масовими жертвами в Росії.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Теги:
Україна
Росія
теракт
ІДІЛ
США
Москва
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