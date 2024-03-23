"Абсолютно брехлива і абсурдна заява": в ГУР відреагували на слова Путіна про готовність України прийняти терористів з Підмосков'я

Про це Юсов заявив у етері телемарафону.

За його словами, що версія щодо того, що виконавці теракту тікали в бік України, "не витримує жодної критики", тож заява Путіна - "абсолютно брехлива і абсурдна".

"Два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками, лінія кордону замінована, спостереження ведеться усіма засобами, в тому числі й аеророзвідки з обох боків. Такі області, як Білгородська та Курська, взагалі зараз є зоною бойових дій після останніх подій. Тож ця версія абсолютно не витримує критики, це розуміють всі у світі, окрім зазомбованого російського населення", - наголосив Юсов.

Він нагадав про теракт на Каширському шосе, який відбувся в РФ у 1999 році, та інші, коли російські спецслужби чинили злочини проти власного населення.

"Зараз є всі ознаки, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком ймовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок, і ліквідація навіть мінімальних залишків громадянських прав та свобод", - сказав Юсов, зазначивши, що режим Путіна намагатиметься перетворити агресора на жертву на міжнародній арені.

"Тут дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна у більшості випадків або призводить до таких терактів, або (вони стаються, – ред.) через невиконання обов’язків їхніми спецслужбами. Попри те, що світ попереджав про організацію таких терактів на території РФ, режим Путіна або не зробив нічого, щоб запобігти цьому, або причетний сам до організації цих терактів", - підкреслив представник ГУР.