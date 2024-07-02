Російський Газпром у червні збільшив поставки газу до Європи майже на 23%, - Reuters

Про це повідомляє Reuters на основі інформації європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну.

Відповідно до підрахунків, середньодобовий експорт через трубопроводи збільшився до 81,8 млн кубометрів з 66,8 млн кубометрів у червні минулого року. Водночас у 2024 році експорт природного газу до Європи становить близько 15,5 млрд кубометрів.

Однак інформаційне агентство підкреслює, що Росія почала продавати більше газу Китаю: це дозволило збільшити імпорт трубопровідного газу до 22,7 млрд кубометрів у 2023 році. Це майже в 1,5 рази перевищує показники 2022 році, які становили 15,4 млрд кубометрів.

У матеріалі йдеться, що РФ у перший рік повномасштабної війни в Україні поставила до ЄС близько 63,8 млрд кубометрів газу різними маршрутами.

"Обсяг знизився ще на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів минулого року. На піку в 2018-2019 роках річні потоки в регіон досягали від 175 до 180 млрд кубометрів", - додає Reuters.