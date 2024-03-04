Шмигаль назвав умову продовження транзиту газу РФ

Про це він повідомив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Шмигаль підкреслив, що Україна готова продовжити транзит за умови, якщо "хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу".

"Ми, зрозуміло, не плануємо переговорів із країною-агресоркою про те, щоб продовжувати (транзитний контракт, - ІФ-У) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, - ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів", - сказав він.

Прем’єр-міністр зауважив, що це може бути Єврокомісія, група європейських країн чи їхнє об’єднання, які зацікавлені в тому, щоб зберегти транзит.

Водночас українська газотранспортна система готова функціонувати без здійснення транзиту газу РФ.

Що відомо про російський газ у Європі

У грудні 2019 року було укладено контракт на транзит російського газу через Україну до 2024 року. Згідно з цим контрактом Газпром зобов’язався поставляти не менше 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно з 2021 по 2024 роки за допомогою української газотранспортної системи. Це дало б Україні $7 млрд доходів від транзиту.

Напередодні зими 2022 року Росія почала газовий шантаж Європи. У ЄС знайшли альтернативні шляхи постачання і спокійно перезимували. На початку 2023 року транзит російського газу через територію України впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел.

За підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.

14 квітня 2023 року міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який 2022 року збільшився більш ніж удвічі.

8 серпня стало відомо, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.

16 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією Україна не буде вести переговори про його продовження.

14 вересня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала скоротити експорт російського скрапленого природного газу (СПГ), аж до повної відмови від нього.