За рік повномасштабної війни ЄС скоротив імпорт газу з РФ трубопроводами до 8%
Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%
Про це заявив речник ЄС Адальберт Янц під час брифінгу в Брюсселі, цитує Укрінформ.
"Російське трубопровідне постачання становило близько 50% нашого газового імпорту до вторгнення в Україну, а станом на березень цього року вони скоротилися до 8%", - сказав він.
Янц зазначив, що це стало можливим завдяки інтенсивній програмі. Мовиться, зокрема, про роботу з альтернативними постачальниками. Він також додав, що за останні 12 місяців Європа перевиконала цілі плану.
"Ми в цілому більше не залежимо від російського викопного палива, тому що імпорт вугілля припинився, імпорт нафти становить лише частку від того, що було до війни, а також російський газ зараз стрімко зникає з європейського ринку", - заявив речник.
- 8 серпня стало відомо, що попри ризики, спричинені повномасштабною війною, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоби скористатися нижчими цінами та наявними потужностями.
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