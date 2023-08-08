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Війна з Росією: хроніка
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Головна Економіка За рік повномасштабної війни ЄС скоротив імпорт газу з РФ трубопроводами до 8%

За рік повномасштабної війни ЄС скоротив імпорт газу з РФ трубопроводами до 8%

8 серпня, 2023 вiвторок
18:57
Економіка nord stream 1 Північний потік газ

Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%

Про це заявив речник ЄС Адальберт Янц під час брифінгу в Брюсселі, цитує Укрінформ.

"Російське трубопровідне постачання становило близько 50% нашого газового імпорту до вторгнення в Україну, а станом на березень цього року вони скоротилися до 8%", - сказав він.

Янц зазначив, що це стало можливим завдяки інтенсивній програмі. Мовиться, зокрема, про роботу з альтернативними постачальниками. Він також додав, що за останні 12 місяців Європа перевиконала цілі плану.

"Ми в цілому більше не залежимо від російського викопного палива, тому що імпорт вугілля припинився, імпорт нафти становить лише частку від того, що було до війни, а також російський газ зараз стрімко зникає з європейського ринку", - заявив речник.

  • 8 серпня стало відомо, що попри ризики, спричинені повномасштабною війною, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоби скористатися нижчими цінами та наявними потужностями.
Світ
Росія
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газ
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