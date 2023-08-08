Попри ризики, європейські трейдери почали зберігати газ в Україні, - Reuters

Про це інформує Reuters із посиланням на трьох трейдерів і представників компаній.

Агентство зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС прагнув збільшити обсяги зберігання газу задля компенсації скорочення поставок з Росії, зокрема взимку. Так, очікується, що до 1 листопада 2023 року блок повинен заповнити свої сховища на 90%.

За словами трейдерів, у зберіганні природного газу в Україні, окрім території ЄС, є комерційна логіка. Зокрема мовиться про можливість скористатися нижчими цінами зараз порівняно з майбутніми постачаннями

Зокрема чеська група EPH завила Reuters, що рішення використовувати українські сховища є ознакою довіри до країни.

“Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці воєнного часу”, - сказав голова управління EPH Мирослав Гасько, але обсяги не повідомив.

За даними платформи прозорості GIE, станом на 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповненні на 87%.

“Ми бачимо позитивну динаміку щодо закачування газу іноземними трейдерами в наші сховища”, - заявили в Укртрансгазі, що входить до групи “Нафтогаз”.

У Нафтогазі також зазначили, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 млрд кубометрів сховищ країни обсягом близько 30 млрд кубометрів. Вони розташовані переважно на заході України, подалі від лінії фронту.

Словацька державна SPP, що постачає на більшу частину ринку країни частково російський газ, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі вже заповнені на 90%. За її словами, вони розглядають це як одна з цікавих бізнес-можливостей.

Інші ж країни заявляють про ризики, спричинені повномасштабним вторгненням РФ. Мовиться про можливі військові удари або ж питання щодо того, що станеться із мережею, якщо Росія припинить прокачування газу, який вона все ще постачає на захід через Україну.

"Уявіть, що прицільна ракета потрапляє до компресорної станції або якоїсь іншої інфраструктури. Ви повинні піти на цей ризик", - сказав голова торгового відділу чеської фірми MND Мартін Піч.

За його словами, наразі обсяги можуть бути невеликими, але можуть зрости, якщо спотові ціни впадуть.

Водночас аналітичний центр Bruegel заявив минулого місяця, що Україна може збільшити ємність сховищ у Європі приблизно на 10%. Так використання додаткових 100 ТВт-год потужностей можуть покращити перспективи зими в Європі та посприяти довгоочікуваному збільшенню доходів України.

Наразі газ для зберігання в Україні можна придбати будь-де і качати, використовуючи реальні чи віртуальні потоки трубопроводами з Польщі, Словаччини та Угорщини. Зокрема зараз підвищилися номінації трубопроводу, що транспортує російський газ з України до Словаччини на кордоні Велке-Капушани для віртуальних реверсивних потоків в Україну. Водночас фізичні потоки зі Словаччини в Україну також розпочалися у серпні через пункт Будинце. Добові обсяги сягають близько 17 млн кубометрів.

Довідково. У вересні ціна на газ для постачання становить 30 євро за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро на нідерландському газовому ф'ючерсному ринку TTF.