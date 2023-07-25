Україна закачала у сховища 80% газу для опалювального сезону

Про це йдеться в опублікованому відео.

"Готуємо до зими й теплоенергетику. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі. 11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", - заявив прем'єр.

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Також Шмигаль звернувся до Міністерства відновлення, Міністерства енергетики, Укренерго та Нафтогазу, що відповідають за підготовку до зими, з проханням максимально сконцентрувати зусилля та мобілізувати ресурси.