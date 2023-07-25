Україна закачала у сховища 80% газу для опалювального сезону
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 25 липня, розповів, що Україна вже закачала у сховища 11,7 млрд куб. м газу та накопичила 1,5 млн тонн вугілля
Про це йдеться в опублікованому відео.
"Готуємо до зими й теплоенергетику. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі. 11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", - заявив прем'єр.
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Також Шмигаль звернувся до Міністерства відновлення, Міністерства енергетики, Укренерго та Нафтогазу, що відповідають за підготовку до зими, з проханням максимально сконцентрувати зусилля та мобілізувати ресурси.
- Раніше в НКРЕКП казали про необхідність підвищення тарифів для проведення відновлювальних робіт і підготовки до нового опалювального сезону.
- Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.
- Проте раніше прем'єр-міністр говорив, що наразі підстав підвищувати тарифи для населення немає.
- У Міненерго готуються до складного опалювального сезону, однак підвищувати тарифи на електроенергії для населення ще раз не планують.
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