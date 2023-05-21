Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП
Щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону, потрібно приблизно 45-46 млрд грн
Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.
"Причина необхідності підняття тарифів - здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму складає приблизно 45-46 мільярдів гривень", - сказав він.
За словами голови Регулятора, якщо розраховувати, як цю суму отримати, то тариф на сьогоднішній день повинен зрости до рівня 2 гривні 88 копійок за кВт-год.
- Нагадаємо, Національний банк України закладає у свій прогноз підвищення тарифу на електроенергію вже цього року.
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