Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП 

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

"Причина необхідності підняття тарифів - здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму складає приблизно 45-46 мільярдів гривень", - сказав він.

За словами голови Регулятора, якщо розраховувати, як цю суму отримати, то тариф на сьогоднішній день повинен зрости до рівня 2 гривні 88 копійок за кВт-год.