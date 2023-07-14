Про це в ефірі телемарафону сказав очільник відомства Герман Галущенко.

Він зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було "важким". Але при розрахунках тарифів фахівці виходили з того, що потрібно відновлювати пошкоджені енергетичні об'єкти.

Міністр повідомив, що навіть після підвищення тариф не покриває реальної вартості електроенергії.

"Тому що сьогодні ринкова ціна, або реальна ціна, як мінімум у два рази більша. У будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати", - сказав він.

Новий тариф діятиме до 31 грудня 2023 року.

"Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", - наголосив Галущенко.