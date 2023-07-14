У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на електрику, й попередили про складний опалювальний сезон
У Міненерго готуються до складного опалювального сезону, однак підвищувати тарифи на електроенергії для населення ще раз не планують
Про це в ефірі телемарафону сказав очільник відомства Герман Галущенко.
Він зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було "важким". Але при розрахунках тарифів фахівці виходили з того, що потрібно відновлювати пошкоджені енергетичні об'єкти.
Міністр повідомив, що навіть після підвищення тариф не покриває реальної вартості електроенергії.
"Тому що сьогодні ринкова ціна, або реальна ціна, як мінімум у два рази більша. У будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати", - сказав він.
Новий тариф діятиме до 31 грудня 2023 року.
"Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", - наголосив Галущенко.
- Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.
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