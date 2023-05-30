В Україні з 1 червня зростуть тарифи на електроенергію для населення, – ЗМІ
Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко
Про це повідомляють джерела "Економічної правди", УНІАН і РБК-Україна.
Стверджується, що підвищення тарифів Галущенко пояснив потребою в грошах на відновлення пошкоджених енергообʼєктів.
Новий тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год.
За даними РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити більший тариф - 2,88 грн/кВт-год, але уряд на це не погодився.
За інформацією УНІАН, Міненерго 30 травня готує брифінг для журналістів щодо підвищення тарифів.
Нині тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становить 1,44 грн/кВт-год, а для українців, що використовують понад 250 кВт-год, він сягає 1,68 грн/кВт-год.
- Раніше в НКРЕКП казали про необхідність підвищення тарифів для проведення відновлювальних робіт і підготовки до нового опалювального сезону.
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