Про це повідомляють джерела "Економічної правди", УНІАН і РБК-Україна.

Стверджується, що підвищення тарифів Галущенко пояснив потребою в грошах на відновлення пошкоджених енергообʼєктів.

Новий тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год.

За даними РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити більший тариф - 2,88 грн/кВт-год, але уряд на це не погодився.

За інформацією УНІАН, Міненерго 30 травня готує брифінг для журналістів щодо підвищення тарифів.

Нині тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становить 1,44 грн/кВт-год, а для українців, що використовують понад 250 кВт-год, він сягає 1,68 грн/кВт-год.