Про це він сказав на засіданні уряду у п'ятницю, 14 липня.

Прем'єр наголосив, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 млрд гривень.

"Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, аби підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи", - сказав Шмигаль.

Також за словами голови уряду, загальна сума субвенцій регіонам склала 92 млрд гривень. Одночасно з цим фіксується суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. Так, за перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 млрд гривень. Це на 42,5 млрд гривень більше, ніж минулого року.

Шмигаль додав, що за пів року доходи становили 1,3 трлн гривень, а видатки держбюджету - 1 трильйон 784 млрд гривень.

"Як я вже казав, абсолютним пріоритетом бюджету є безпека та оборона. На це ми зараз витрачаємо близько половини всіх коштів, які маємо в бюджеті. На другому місці - соціальні програми підтримки людей. За шість місяців цього року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 млрд грн. З цих коштів 136 млрд грн направили на пенсії та підтримку Пенсійного фонду. Було виплачено 23,1 млрд грн субсидій. Як ми й обіцяли, виконуємо всі свої соціальні зобов’язання", - розповів прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що, окрім армії, безпеки та соціальних виплат, ключовими сферами видатків за перше півріччя залишилися медицина, освіта та підтримка регіонів.

Голова уряду зазначив, що у першому кварталі цього року вдалося забезпечити середню зарплату лікарів на рівні майже 22 тисячі гривень. Тільки освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 млрд гривень. З них вже 900 млн грн направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн - на закупівлю нових шкільних автобусів.

Що відомо про зростання тарифів на воду

У січні зазначалося, що після завершення опалювального сезону в Україні уряд може переглянути тарифи на комунальні послуги. Нові підвищені тарифи дадуть змогу підняти зарплати енергетикам.

10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні. За інформацією регулятора, тарифи зростатимуть у два етапи.

У травні голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський назвав причиною підняття тарифу на світло для населення необхідність відновлення після обстрілів.

Згодом Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

Згодом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання. Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 29 червня.

Зазначалося, що підвищення тарифів має відбуватись у два етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня 2023 року. Сума в платіжках для середньостатистичної сім’ї зросла б приблизно на 60 гривень.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що "не прийнятні" рішення про підвищення тарифів не були погодженні з Урядом.

Згодом на засіданні 3 липня НКРЕКП скасувала своє попереднє рішення про підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення в Україні.

Однак у Міненерго повідомили, що готуються до складного опалювального сезону, однак підвищувати тарифи на електроенергію для населення ще раз не планують.