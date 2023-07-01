Про це він повідомив у себе в Telegram.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - написав Шмигаль.

За його словами, в Уряді роблять "усе можливе, аби забезпечити соціальну справедливість". Прем'єр-міністр зазначив збільшення пенсій, виплати субсидії усім, хто їх потребує, допомогу регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Натомість непогоджені рішення комісії "йдуть у розріз із політикою Уряду".

"Сьогодні дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - підсумував Шмигаль.

Що відомо про зростання тарифів на воду

У січні зазначалося, що після завершення опалювального сезону в Україні уряд може переглянути тарифи на комунальні послуги. Нові підвищені тарифи дозволять підняти зарплати енергетикам.

10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні. За інформацією регулятора, тарифи зростатимуть у два етапи.

У травні голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський назвав причиною підняття тарифу на світло для населення необхідність відновлення після обстрілів.

Згодом Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

"Щодо зміни розміру тарифів, то на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%" - ідеться в повідомленні.

Регулятор зазначає: як вплине зростання тарифів на платіжки споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності у людей лічильників.

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - розповіли в пресслужбі.

Згодом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання. Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 29 червня.

Зазначається, що підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня 2023 року.

Так, у Києві тариф зросте з 30,38 до 40,46 гривні, в Одесі — з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м., у Вінниці — з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м, у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м., в Ужгороді – 54,57 грн. Водночас тарифи у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях не чіпатимуть.

Сума в платіжках для середньостатистичної сім’ї зросте приблизно на 60 гривень.