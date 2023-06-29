В Україні підвищили тарифи на холодну воду

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 29 червня.

Підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня 2023 року.

"Перший етап з 1 липня до 31 серпня 2023 року і другий етап з 1 вересня 2023 року. На зміну тарифу на першому етапі впливають такі чинники: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації. На другому етапі – зміна витрат на оплату праці та актуалізація витрат для виконання зобов’язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями", - сказав представник Комісії.

Так, у Києві тариф зросте з 30,38 до 40,46 гривні, в Одесі — з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м., у Вінниці — з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м, у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м., в Ужгороді – 54,57 грн. Водночас тарифи у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях не чіпатимуть.

Сума в платіжках для середньостатистичної сім’ї зросте приблизно на 60 гривень.

Для тих, хто отримує субсидії, це рішення ніяк не впливе, бо субсидії будуть перераховані, наголосили в НКРЕКП.

10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні.

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