Тарифи на комунальні послуги в Україні: на скільки збільшаться платіжки

Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Відповідну постанову подав на розгляд уряду очільник Міненерго Герман Галущенко. Необхідність підвищення тарифів Галущенко пояснив потребою в грошах на відновлення пошкоджених енергообʼєктів. Своєю чергою НКРЕКП наголосила на необхідності залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

Світло: було – стало

До 1 червня тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становив 1,44 грн/кВт-год, а для українців, що використовують понад 250 кВт-год, він сягав 1,68 грн/кВт-год.

У платіжках за червень, які українці отримають у липні, світло порахують по 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. При цьому регулятор просив встановити більший тариф - 2,88 грн/кВт-год, але уряд на це не погодився.

Сума у платіжках за електроенергію зросте приблизно на 250 гривень.

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Зекономити на електроенергії українці можуть за допомогою двозонних і тризонних лічильників. У нічний час, із 23:00 до 7:00, споживання тарифікується інакше. Якщо більше користуватись електроенергією в темний час доби, платіжки за світло будуть меншими.

Тарифи на холодну воду

10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні. За інформацією регулятора, тарифи зростатимуть у два етапи.

"Щодо зміни розміру тарифів, то на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%" - ідеться в повідомленні.

Регулятор зазначає: як вплине зростання тарифів на платіжки споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності у людей лічильників.

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - розповіли в пресслужбі.

Наразі остаточне рішення не ухвалене.

Цікаво, що про підвищення тарифів Комісія говорила ще минулого року. Вже навіть було готове конкретне рішення, але потім регулятор передумав.

25 грудня у НКРЕКП виступили з заявою, в якій пояснили підвищення тарифів зменшенням обсягів реалізації послуг і збільшенням видатків на оплату праці, а також подорожчанням електроенергії. При цьому в нацкомісії наголосили, що в областях, які сильно постраждали внаслідок бойових дій, тарифи не переглядатимуть – ішлося про Херсонську, Харківську та Миколаївську області.

27 грудня НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання в першому півріччі 2023 року. Але 31 грудня Комісія зробила українцям подарунок під ялинку – скасувала рішення про підвищення тарифів.

Але вочевидь найближчим часом НКРЕКП знову повернеться до обговорення питання тарифів. Адже, за словами ексміністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення цін на електроенергію автоматично збільшить вартість водопостачання.

Що з тарифами на газ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2022 році пообіцяв, що уряд не підвищуватиме тарифів на блакитне паливо до кінця дії правового режиму воєнного стану.

Більшість українців є клієнтами Нафтогазу і платять за послуги газопостачання за тарифом, який діяв до повномасштабного вторгнення РФ до України. Наразі це 7,96 грн/куб.м. Тариф діяв до квітня 2023 року й був продовжений автоматично ще на рік.

Що з іншими тарифами

У липні 2022 року Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. Так само незмінними залишаються тарифи на гаряче водопостачання та розподіл газу.