НКРЕКП ухвалила підвищити тарифи на воду в 2023 році
У вівторок, 27 грудня, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання в першому півріччі 2023 року
Про це повідомляє Укрінформ.
"У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних", – сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Залежно від регіону подорожчання становитиме 10-30%. Так, тарифи Київводоканалу в першому півріччі наступного року зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ), тарифи Житомирводоканалу – з 37,5 грн до 50,4 грн за кубометр, Чернівціводоканалу – з 27,9 грн до 29,5 грн за кубометр, Львівводоканалу – з 25,88 грн до 27,9 грн за кубометр, Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн до 31,7 грн за кубометр.
- Раніше в НКРЕКП пояснили підвищення тарифів зменшенням обсягів реалізації послуг і збільшенням видатків на оплату праці, а також подорожчанням електроенергії.
- При цьому в нацкомісії наголосили, що в областях, які сильно постраждали внаслідок бойових дій, тарифи не переглядатимуть - йшлося про Херсонську, Харківську та Миколаївську області.
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