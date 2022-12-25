У 2023 році планують підвищити тарифи на воду та водовідведення
З січня 2023 року нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує підвищити ціни на воду та водовідведення
Про це йдеться на сайті НКРЕКП.
НКРЕКП зазначає, що підвищення тарифів спровоковане кількома факторами. Зокрема, мовиться про зменшення обсягів реалізації та збільшення видатків на оплату праці. Також на це вплинуло збільшення амортизації та вартості електроенергії.
Наголошують, що в областях, які сильно постраждали в результаті бойових дій, тарифи не переглядатимуть. Йдеться про Херсонську, Харківську та Миколаївську області.
Очікується, що підвищення тарифів здійснюватимуть у два етапи. Перший - з 1 січні 2023 року. Другий - з липня 2023 року.
- 22 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на комунальні послуги не зростатимуть до кінця опалювального сезону.
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